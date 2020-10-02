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Власть

Прокуратура Керчи назвала местные дороги опасными для жизни

13:36 пятница, 2 октября 2020
Керчь
Прокуратура Керчи назвала местные дороги опасными для жизни

фото © Новости Крыма

Прокуратура г. Керчи совместно с сотрудниками ГИБДД УМВД России по г. Керчи провела проверку содержания дорожного полотна органами местного самоуправления.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РК.

Установлено, что дорожное полотно ряда улиц г. Керчи не соответствует требованиям законодательства о безопасности дорожного движения, в результате чего представляет опасность для жизни и здоровья граждан, в связи с чем прокуратура города обратилась в суд с исковым заявлением к администрации города о приведении в соответствие дорожного полотна.

Рассмотрев представленные надзорным ведомством доказательства, суд требования удовлетворил, бездействие администрации признано незаконным, возложена обязанность провести ремонт дорожного полотна.

После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует исполнение судебного акта.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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