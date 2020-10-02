Прогноз погоды в Крыму на пятницу 2 октября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 2 октября.

Крымгидрометцентр не передавал на сегодня погодных предупреждений об опасных явлениях.

В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 10 до 20, ночью около 11 градусов. Ветер южный 7 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 90 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 17 до 22, ночью около 17 градусов. Ветер юго-западный 9 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 81 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 20, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер южный 13 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 83 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 22, ночью около 15 градусов. Ветер южный 9 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 87 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половине дня - ясная погода. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 16 до 21, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 87 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 20, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер южный 16 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 88 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 10 до 20, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер юго-восточный 7 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 95 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 13 до 19, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер юго-восточный 13 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 92 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 12 до 17, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер юго-западный 8 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 83 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 10 до 17, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер южный 4 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 86 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 20 до 23 градусов тепла. По городам: в Алуште - 22, в Евпатории - 22, на мысе Казантип в Азовском море - 22, в Керчи - 23, в Николаевке - 22, в Севастополе - 22, в Судаке - 22, на Тарханкуте - 22, в Феодосии - 22, в Ялте - 22 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 23, в Египте - 30, на Кипре - 28, в Одессе - 22, в Сочи - 26, в Турции - 28, в Хорватии - 23 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на четверг 1 октября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 1 октября.

У берегов Алушты заметили смерч. Пользователи социальных сетей публикуют фото и видео смерча, который пронесся в море у берегов села Утес под Алуштой.

Севастополь затопило и машины поплыли. Как и предсказывали синоптики, на Севастополь обрушился мощный ливень. Ливневая канализация не справляется с потоками воды.

Прогноз погоды в Крыму на среду 30 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 30 сентября.