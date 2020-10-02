Поезда «Таврия» перевезли летом в Крым и обратно более полумиллиона пассажиров

Более полумиллиона пассажиров перевезли в Крым и в обратном направлении поезда «Таврия» с начала курортного сезона.

Об этом сообщила пресс-служба оператора железнодорожных пассажирских перевозок по Крымскому мосту – компании «Гранд Сервис Экспресс».

«С открытием курортного сезона поездами «Таврия» перевезено более 500 тысяч пассажиров. География маршрутов включает 10 направлений и охватывает свыше 30 крупных населенных пунктов страны. Самым востребованным маршрутом летом 2020 года оказался Москва – Симферополь, что составило 13% от всего пассажиропотока в летний период», – говорится в сообщении.

В компании отметили, что больше всего отдыхающих направлялись до станций Симферополь и Севастополь из Москвы и Ростова-на-Дону. Согласно статистике, каждый четвертый пассажир – это ребенок, путешествующий с семьей, средний возраст взрослых пассажиров составил 35-45 лет.

«Пассажиры поездов, курсирующих в Крым и обратно, в среднем проследовали 1 542 км, – добавили в «ГСЭ». – Крымский мост пересекли 78% пассажиров, из них 20% в дневное время, в ночное – 80%».

Этим летом пассажирам поездов «Таврия» были доступны стыковочные маршруты с автобусами и пригородными поездами. График движения пригородных поездов Южной пригородной пассажирской компании на полуострове позволяет осуществлять удобную пересадку.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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