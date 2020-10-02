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Власть

Подрядчик «Тавриды» достроит дорогу Дубки-Левадки в Крыму

09:41 пятница, 2 октября 2020

Достраиванием объездной дороги Симферополя Дубки–Левадки займется компания «ВАД», которая построила трассу «Таврида».

Об этом сообщил вице-премьер республики Евгений Кабанов на совещании по проблемам строительной отрасли региона.

По его словам, это связано с банкротством предыдущего подрядчика – компании «Сибавтобан».

«По плану сдача объекта стоит в 2021 году. Там объективная проблема с «Сибавтобаном», потеряна исполнительная документация. Сейчас «ВАД» будем привлекать. Согласовано и с Минэкономразвития, и с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, что эту дорогу до конца 2021 года введем (в эксплуатацию)», – рассказал Кабанов.

Глава РК Сергей Аксенов в свою очередь сообщил, что рабочее движение по дороге уже открыто, но трасса не освещена.

«Подработайте освещение, чтобы трассу можно было хоть в таком режиме использовать. Столбы установлены, фонари стоят, но попадаешь со светлых участков на темные – хоть глаз выколи», – поручил он.

Строительство участка объездной дороги Симферополя Дубки–Левадки началось в феврале 2017 года в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма. Движение по участку было открыто в феврале 2019 года, но сам объект не был окончательно сдан в эксплуатацию.

Генеральным подрядчиком строительства объекта являлось ООО «Сибавтобан» (Новосибирск). В августе прошлого года следственные органы возбудили уголовное дело в отношении гендиректора компании. Причиной стали долги по зарплате перед работниками предприятия на сумму более 50 миллионов рублей.

Впоследствии «Сибавтобан» был признан банкротом, а на имущество фирмы стоимостью около 900 млн рублей наложен арест.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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