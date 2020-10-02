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Общество

По Ялте гуляет утка в джинсах

14:47 пятница, 2 октября 2020
Ялта

Утку, которую кто-то заботливо приодел в обрезок штанов, запечатлел в Ялте случайный прохожий.

— Такой прикол встретил рядом с улицей Кривошты. Видимо, чтобы гусик не замерз, его нарядили в джинсу, — сообщает пост, сопровождающий это фото в соцсети. — У каждого свои тараканы в голове!

Автор снимка Александр Кузьмин рассказал КП-Крым, что «увидел этого чувачка», когда шел домой с учебы:

— Птица смешная такая, милая и даже слегка дебильная на вид! Как такую не сфотографировать?!

Пользователи соцсети, комментируя пост, поделились своими мнениями. Самые продвинутые заявили: «Это утка, а не гусь!».

Другие же затеяли дискуссию в формате «птичку жалко»: «Можно подумать мороз -40° и гусь замерзнет. Разденьте беднягу, пусть дышит свободно!»; «Изверги. Отношение к животным на полуострове просто чудовищное!»; «Где, кто и каким образом в Крыму поразил вашу трепетную психику: в Джанкое свинью зарезали; изверги в Ялте палками с крючками рыбу ловят; в Керчи москитные сетки на окна поставили и комары голодают?!»; «Ботиночки, шапочку и трусики оденьте, чтобы не окоченел!».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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