Пандемия выдавила обреченных из севастопольского хосписа

Коронавирус создал проблемы не только для тех, кто им заразился или находится под угрозой (по сути, всех нас), но и для тех, кто неизлечимо болен другой — онкологической или соматической — болезнью.

Севастопольский хоспис (Дом сестринского ухода), в котором созданы достойные условия для последних дней жизни таких людей, перепрофилирован под детскую инфекционную больницу, и это — проблема. О ней в рассказала заместитель директора АНО «Паллиативный центр София», психолог Юлия Петракова.

«30 коек Дома сестринского ухода пока сокращены в связи с коронавирусом. Он переделан в детскую инфекционку, кишечное отделение», — сообщила она.

30 мест — это почти половина и без того недостаточного паллиативного коечного фона Севастополя. Как напомнила Юлия Петракова, в Севастополе существует отделение паллиативной помощи для взрослых онкологических больных на 20 мест (замыкается на онкодиспансер), 20 коек разбросаны по отделениям различных больниц, и с 2017 года открыт Дом сестринского ухода на 30 человек в Инкермане. Над ним шефствует центр «София».

Персонал хосписа подготовлен специально для работы с уходящими больными, и, как отмечают все (от родственников больных до самых признанных специалистов), справляется с этим выше всяких похвал. Читайте об этом в материале «ForPost провел один день в севастопольском хосписе с Нютой Федермессер».

При этом реальность такова, что сегодня в Севастополе постоянного ухода требуют около 300 паллиативных больных, говорит Юлия Петракова. Ситуация катастрофически усложняется тем, что в 2020 году по неизвестным причинам в Севастополе в несколько раз сокращено число выездов специальной бригады к смертельно больным людям. По новой «разнарядке» бригада может приехать к паллиативному больному только один раз. «Это просто ужасно», — говорит Юлия.

«За полгода коронавирусной пандемии построен госпиталь в Омеге, строятся модульные отделения — так почему нельзя решить проблему самой уязвимой части населения?» — спрашивает она.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сводка по COVID за сутки в Севастополе: один скончался и 20 заболели. За минувшие сутки в Севастополе COVID-19 выявили еще у двух десятков человек. Заболевшие – люди в возрасте от двух 87 лет, все – местные жители, сообщает пресс-служба правительства города.

Два человека с COVID-19 скончались в Крым за сутки. Два человека с лабораторно подтвержденным коронавирусом скончались в Крым за минувшие сутки.

Уже почти сотня в день: сводка по новым заражениям в Крыму. За 30 сентября на территории Республики Крым подтверждено 93 новых случая коронавирусной инфекции.

COVID-19 оказался смертоноснее испанского гриппа. Коллектив ученых из США под руководством Джереми Фауста из Гарвардской медицинской школы сравнил последствия для мира пандемий COVID-19 и испанского гриппа (вирус-возбудитель — H1N1).