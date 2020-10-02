Михаил Развожаев вступил в должность губернатора Севастополя

В Севастополе прошла инаугурация губернатора. Михаил Развожаев, победивший на выборах 13 сентября, официально вступил в должность.

Торжественная церемония прошла 2 октября в Доме офицеров флота.

На церемонию приехали официальные лица города, депутаты и чиновники Севастополя, Крыма и России. Среди присутствующих был глава республики Крым Сергей Аксенов, депутат Госдумы Наталья Поклонская, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, представители разных религий и силовых ведомств.

Михаил Развожаев принял присягу и поклялся на уставе Севастополя и конституции РФ верно служить городу и повышать благосостояние жителей.

Михаил Развожаев после обработки 100% протоколов участковых комиссий получил 85,72% голосов избирателей на выборах. Он исполнял обязанности губернатора с июля 2019 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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