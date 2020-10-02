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Власть

«Массандру» преобразовали в акционерное общество

18:15 пятница, 2 октября 2020
Ялта

Винодельческий завод «Массандра» в Крыму преобразовали в акционерное общество, пишет «Интерфакс».

В план приватизации «Массандру» внес парламент Крыма в мае 2020 года. Уставный капитал предприятия составляет 3,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что завод не собираются продавать. Унитарное предприятие планировали преобразовать в хозобщество, а 100% собственником станет Крым.

Как сообщалось, гендиректор завода Янина Павленко снова возглавила Ассоциацию виноградарей и виноделов Крыма «Крымское бюро винограда и вина».

Предприятие объединяет 8 винодельческих хозяйств. В его собственности 11 га земли, 4 их которых заняты виноградниками. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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