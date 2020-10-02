Власть
«Массандру» преобразовали в акционерное общество
Винодельческий завод «Массандра» в Крыму преобразовали в акционерное общество, пишет «Интерфакс».
В план приватизации «Массандру» внес парламент Крыма в мае 2020 года. Уставный капитал предприятия составляет 3,5 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что завод не собираются продавать. Унитарное предприятие планировали преобразовать в хозобщество, а 100% собственником станет Крым.
Как сообщалось, гендиректор завода Янина Павленко снова возглавила Ассоциацию виноградарей и виноделов Крыма «Крымское бюро винограда и вина».
Предприятие объединяет 8 винодельческих хозяйств. В его собственности 11 га земли, 4 их которых заняты виноградниками.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму завышают цены на продукты и лекарства. В прокуратуре Крыма сообщают, что в ходе проверок в сентябре текущего года выявлено более 230 нарушений при ценообразовании на продукты питания и лекарства, возбуждено 58 дел об административных правонарушениях.
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