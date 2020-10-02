Маски и деньги в севастопольском транспорте выдают одними руками

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Выдачу одноразовых медицинских масок пассажирам кондукторам приходится совмещать со своими основными обязанностями: сбором денег за проезд.

«Для профилактики недопущения распространения коронавирусной инфекции по поручению избранного губернатора Севастополя Михаила Развожаева в общественном транспорте пассажирам бесплатно выдают медицинские маски», – сообщила пресс-служба правительства Севастополя. Для этого департамент транспорта приобрел 800 тысяч масок и организовал раздачу.

На то, что хорошее начинание превратилось просто в пиар-кампанию, обратили внимание читатели газеты, позвонив в редакцию. Их неприятно удивило, что в общественном транспорте кондуктор получает деньги и теми же руками (было отмечено, что в одноразовых перчатках) достает из упаковки положенную к выдаче медицинскую маску.

Такое нарушение санитарных норм сводит не нет благие намерения городского руководства. В результате получается, что раздача масок превращается из мероприятия, призванного защищать пассажиров от коронавирусной инфекции в источник его распространения.

На утро 1 октября в Севастополе выявлено 20 новых больных коронавирусной инфекцией и зарегистрирована одна смерть от этой болезни. Общее количество заболевших covid-19 с начала пандемии в городе составило 1033 человек, выздоровело – 650, умерло 28 человек.

В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан

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