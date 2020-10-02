Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.3
воздух +18
море +23

Коронавирус в Крыму

Маски и деньги в севастопольском транспорте выдают одними руками

Маски и деньги в севастопольском транспорте выдают одними руками

фото © Севастопольский меридиан

Выдачу одноразовых медицинских масок пассажирам кондукторам приходится совмещать со своими основными обязанностями: сбором денег за проезд.

«Для профилактики недопущения распространения коронавирусной инфекции по поручению избранного губернатора Севастополя Михаила Развожаева в общественном транспорте пассажирам бесплатно выдают медицинские маски», – сообщила пресс-служба правительства Севастополя. Для этого департамент транспорта приобрел 800 тысяч масок и организовал раздачу.

На то, что хорошее начинание превратилось просто в пиар-кампанию, обратили внимание читатели газеты, позвонив в редакцию. Их неприятно удивило, что в общественном транспорте кондуктор получает деньги и теми же руками (было отмечено, что в одноразовых перчатках) достает из упаковки положенную к выдаче медицинскую маску.

Такое нарушение санитарных норм сводит не нет благие намерения городского руководства. В результате получается, что раздача масок превращается из мероприятия, призванного защищать пассажиров от коронавирусной инфекции в источник его распространения.

На утро 1 октября в Севастополе выявлено 20 новых больных коронавирусной инфекцией и зарегистрирована одна смерть от этой болезни. Общее количество заболевших covid-19 с начала пандемии в городе составило 1033 человек, выздоровело – 650, умерло 28 человек.

В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымские власти обещают владельцам электромобилей бесплатные паркоместа. Правительство Крыма распорядилось предоставить владельцам электромобилей бесплатные парковочные места, оснащенные зарядными устройствами.

В Севастополе ограничат движение из-за фестиваля вина. В Севастополе 3 и 4 октября пройдет фестиваль сбора урожая и виноделия WINEFEST 2020.

Крым свяжут поездами еще с пятью регионами России. Оператор железнодорожных пассажирских перевозок «Гранд сервис экспресс» в ближайшее время запустит новые маршруты в Крым.

Канатная дорога на «Мисхор - Ай-Петри» изменила график работы. На канатной дороге «Мисхор – Ай-Петри» меняется график работы.

Коронавирус в Крыму
В Симферополе мобильные группы проверяют соблюдение мер противодействия коронавирусу

В Симферополе мобильные группы проверяют соблюдение мер противодействия коронавирусу

Сотрудники администрации контролируют соблюдение субъектами хозяйствования требований и ограничений, связанных с профилактикой распространения коронавируса.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Санкции
ЕС ввел санкции против РФ за мост в Крым

ЕС ввел санкции против РФ за мост в Крым

Всем фигурантам списка запрещен доступ на территорию ЕС, их активы в европейских банках в случае обнаружения подлежат замораживанию.

Власть
В Крыму завышают цены на продукты и лекарства

В Крыму завышают цены на продукты и лекарства

В прокуратуре Крыма сообщают, что в ходе проверок в сентябре текущего года выявлено более 230 нарушений при ценообразовании на продукты питания и лекарства, возбуждено 58 дел об административных правонарушениях.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации