Крымчанин избил российского туриста и оставил умирать на обочине

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Жителя Евпатории подозревают в убийстве мужчины из Томска, который приехал на полуостров в отпуск, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по РК и Севастополю.

По данным следствия, возле села Туннельное Саксого района на обочине нашли мужчину со следами побоев и ножевыми ранениями. В тот же день он скончался в больнице от полученных травм. Погибшим оказался житель Томска, владелец сети кафе быстрого питания, который отдыхал в одном из отелей Евпатории.

Следователи установили, что накануне своей смерти отдыхающий общался с 51-летним евпаторийцем, который после преступления поспешно уехал в Курск.

«Установлено, что мужчины познакомились в кафе, распивали спиртное, после отправились на дачу к жителю Евпатории, где во время застолья между жителем Томска и хозяином дачи завязался словесный конфликт, переросший в драку. Пострадавшего томича злоумышленник погрузил в багажник автомобиля и вывез за пределы Евпатории, где оставил на обочине дороги в сельской местности», - говорится в сообщении.

Жителя Евпатории допросили, он также дал показания на месте происшествия. В отношении мужчины возбудили уголовное дело и заключили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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