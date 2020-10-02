Какой сегодня праздник 2 октября

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Сегодня, 2 октября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день социального педагога

Международный день социального педагога, который отмечается ежегодно 2 октября, — сравнительно молодой праздник.

В мае 2009 года в Копенгагене прошла XVII Международная конференция социальных педагогов. В этом мероприятии участвовали представители 44 стран. Конференция оказалась знаменательной, поскольку именно на ней было принято решение учредить международный праздник всех социальных педагогов.

Напомним, что социальной педагогикой называется наука, которая исследует воспитание в контексте социализации, то есть учитывает воздействие окружающей среды на формирование личности. Одна из функций социальной педагогики — разрабатывать систему мероприятий, позволяющих воспитывать человека оптимальным образом.

День рождения электронной почты

Профессор Рэй Томлинсон, автор первой в истории почтовой программы, не может вспомнить точно дату отправки первого сообщения. Он не может вспомнить также, к сожалению, точного текста первого в мире электронного письма. Томлинсон помнит лишь, что это произошло осенью 1971 года.

Первое послание было послано с одного из компьютеров, стоявших в лаборатории Томлинсона, на другой, стоявший тут же по соседству. Томлинсон долго гонял сообщение с одного компьютера на другой, пока не убедился, что программа работает. Немного позднее он послал и первое письмо на уже по-настоящему удаленный компьютер. Кстати, именно Томлинсон предложил использовать значок «@» для отделения имени пользователя от имени компьютера.

Трофим и Зосима

Народный праздник «Трофим и Зосима» отмечается 2 октября (по старому стилю - 19 сентября). В этот день православная церковь чтит память святых мучеников Трофима Синадского и Зосимы Киликийского. Другие названия праздника: «Зосима», «Трофим», «Трофимов день», «Пчелиная девятина». Дни со 2 по 10 октября слыли во многих местах Руси пчелиным праздником. В эти дни готовили пчелиную семью к зимовке, убирали ульи на зимний покой, в теплый уют.

Также сегодня, 2 октября, отмечают такие праздники:

- День уролога

- День профтехобразования (День молодого рабочего)

- Международный день ненасилия (International Day of Non-Violence)

- День памяти святого благоверного князя Феодора Смоленского

- Международный день улыбки (World Smile Day)

- День путанья следов в осеннем парке

- Всемирный день сельскохозяйственных животных (World Farm Animals Day)

- Всемирный день детского церебрального паралича (World Cerebral Palsy Day)

- День бабушек и дедушек в Италии

- День имени вашей машины (National Name Your Car Day) в США

- День Махатмы Ганди (Mahatma Gandhi Jayanti) в Индии

- День дороги в школу (Walk to School Day) в США

- День жареных гребешков (National Fried Scallops Day) в США

- День независимости Гвинеи

Сегодня именины празднуют: Давид, Константин, Федор, Макар, Зосима, Трофим, Савватий, Дей, Игорь, Доримедонт.

Что происходило 2 октября в прошлые годы

1187 - под натиском мусульманских войск султана Египта и Сирии Саладина пал Иерусалим.

1535 - французский исследователь Жак Картье высаживается в Канаде и основывает город Монреаль.

1552 - падение Казанского ханства, войска Ивана Грозного берут Казань.

1608 - представлен прототип оптического телескопа изобретателем Хансом Липперсхеем.

1870 - объединенная Италия получила новую столицуРим.

1928 - основана католическая организация Опус Деи в Мадриде.

1948 - в Германии выходит первый номер журнала «Der Spiegel».

1974 - в Якутии производится мирный подземный ядерный взрыв «Кристалл» мощностью 1,7 килотонны.

1991 - компьютерные гиганты Apple, IBM и Motorola создают альянс против Microsoft, для создания платформы PReP.

2009 - ирландцам понадобилась вторая попытка, чтобы поддержать Лиссабонский договор.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 2 октября. Какие праздники будут завтра?

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