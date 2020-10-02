Истощенный пенсионер: в Крыму поверят условия в доме престарелых

Управление Следкома РФ по Крыму и Севастополю проверит условия содержания пенсионеров в одном из частных центров для престарелых в Керчи.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о ненадлежащем содержании пенсионера в частном центре для престарелых людей в Керчи.

«Дочери пенсионера рассказали журналистам, что решили навестить отца, но с трудом попали в центр, а мужчину обнаружили в обезвоженном и истощенном состоянии, на теле у него имелись ссадины», - отметили в пресс-службе.

В центре проводится процессуальная проверка, в ходе которой предстоит разобраться в условиях содержания как данного мужчины, так и остальных проживающих.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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