Экс-мэр Ялты Ростенко будет руководить культурой в Крыму

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Бывший глава администрации Ялты Андрей Ростенко назначен заместителем министра культуры Крыма.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

«Назначить Ростенко Андрея Олеговича на должность заместителя министра культуры Республики Крым – начальника департамента государственной охраны культурного наследия», – сказано в документе.

Ростенко возглавлял администрацию Ялты с ноября 2014 года по июль 2017 года. В мае 2018 года его задержали по подозрению в превышении полномочий. Было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, Ростенко незаконно передал в муниципальную собственность земельный участок площадью 26 соток. Спустя полгода дело в отношении экс-мэра Ялты было закрыто.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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