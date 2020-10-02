Экс-чиновнику в Крыму грозит срок за махинации на монтаже котельной

Бывший начальник управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Алушты предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении полномочиями, повлекшим тяжкие последствия.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

По версии следствия, в 2016 году управление капстроительства заключило контракт на монтаж модульной котельной в Партените на общую сумму более 14 млн рублей. В качестве аванса подрядчик получил более 4 млн рублей.

«В дальнейшем обвиняемый, зная, что подрядчик не исполнил свои обязательства в рамках муниципального контракта, желая освоить бюджетные средства в кратчайшие сроки и тем самым проявить себя с лучшей стороны, заключил с руководителем подрядной организации дополнительное соглашение, в рамках которого на счет подрядчика был перечислен второй аванс в размере более 2,9 млн рублей», - говорится в сообщении.

Позже обвиняемый подписал два акта о приемке выполненных работ за декабрь 2016 года, которые подрядчиком фактически не исполнены. На основании указанных документов на расчетный счет подрядчика необоснованно перечислены 7,2 млн рублей.

Таким образом, действиями обвиняемого бюджету Алушты причинен ущерб более чем на 14 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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