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Власть

Чиновники Сак бегут из администрации города

14:50 пятница, 2 октября 2020
Саки
Чиновники Сак бегут из администрации города

фото © krym.news

В администрации Саки царит кадровая неразбериха.

Наблюдатели отмечают большую текучку кадров.

«Специалисты долго не засиживаются: в юридическом отделе уже поменялись человек 5 за последние 3 – 4 месяца. Отдел по муниципальному контролю остался без специалиста, – пишет telegram-канал «Честный Saki». – В ближайшее время управление ЖКХ будет обезглавлено: ряды администрации покинет начальник управления и его заместитель».

Среди основных причин кадровой чехарды называют отсутствие корпоративного духа, политическую нестабильность, неэффективное управление и отсутствие мотивации: сакские чиновники заявляют, что очень мало платят, а стимулирующие премии достаются, в основном, приближенным к руководящей верхушке.

В тексте использованы материалы: Новый день

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Чиновники Сак бегут из администрации города

В администрации Саки царит кадровая неразбериха.

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