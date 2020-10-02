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Власть

Безработным Севастополя выделили 175 миллионов рублей

В Севастополе около 175,8 миллионов рублей выделили на пособия по безработице.

Об этом стало известно на заседании правительства города. Источник финансирования – федеральный бюджет. В 2019 году этот показатель был запланирован в размере около 19 миллионов.

«По состоянию на 1 октября на учете по безработице у нас стоит 2 776 человек. Общее количество зарегистрированных людей, пребывающих в поиске работы – около 5 тысяч человек», – сообщила заместитель директора департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.

Часть безработных планируется направлять на вакантные должности кондукторов. Дефицит этих работников сегодня, по словам Сулягиной, составляет 168 человек на смену ежедневно.

Кроме того, решено было продлить срок дополнительных выплат работникам социальной сферы за работу в период пандемии коронавируса. Поддержка продлевается до 15 октября.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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