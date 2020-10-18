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Общество

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 18 октября

00:23 воскресенье, 18 октября 2020

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 18 октября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (местами юго-западный 17-22 м/с), уровень опасности желтый, дождь (Местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый, гроза (Местами гроза), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - ветер (местами юго-западный ветер 17-22 м/с), уровень опасности желтый, гроза (гроза), уровень опасности оранжевый, дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый, ветер (местами юго-западный ветер 17-22 м/с), уровень опасности желтый, дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - ветер (ветер юго-западный 17-22 м/с.), уровень опасности желтый, гроза (гроза), уровень опасности оранжевый, дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 13 до 19, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер южный 12 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 96 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 23, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер юго-восточный 7 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 78 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 19, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер юго-восточный 24 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 93 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 22, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер южный 21 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 86 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 21, ночью около 19 градусов. Ветер южный 21 км/час, возможны порывы до 51 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 84 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 20, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер южный 25 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 87 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 15 до 21, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер южный 12 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 92 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 14 до 18, ночью от 15 до 17 градусов. Ветер западный 13 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 86 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 17, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер юго-восточный 9 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 81 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 11 до 18, ночью около 15 градусов. Ветер юго-восточный 8 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 83 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 19 до 22 градусов тепла. По городам: в Алуште - 21, в Евпатории - 21, на мысе Казантип в Азовском море - 21, в Керчи - 21, в Николаевке - 20, в Севастополе - 21, в Судаке - 21, на Тарханкуте - 20, в Феодосии - 21, в Ялте - 21 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 21, в Египте - 28, на Кипре - 27, в Одессе - 20, в Сочи - 22, в Турции - 27, в Хорватии - 22 градусов выше нуля.

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