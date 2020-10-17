Зеленский хочет, что Турция помогла Украине вернуть Крым

фото © www.aa.com.tr

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Турция будет играть важную роль в работе Крымской платформы и решении «вопроса деоккупации Крыма».

«К сожалению, после 2014 года не было создано ни одной институции, которая могла бы стать площадкой для решения проблем Крыма и, прежде всего, для развития механизмов, которые могут прекратить оккупацию. Именно поэтому мы и создаем Крымскую платформу. Предполагаем, что это поможет консолидировать усилия всех цивилизованных стран и общественных сил, как в Украине, так и за рубежом, для работы на благо Крыма. А значит, и на благо крымскотатарского народа», - сказал он в интервью турецкому информационному агентству Demirören.

«Нашей общей задачей должна быть наработка решений для скорейшего возвращения Крыма под контроль Украинского государства», - указал он.

«И мы надеемся на серьезную роль Турции в этом вопросе. Ведь разве можно что-то решить без Турции в нашем регионе? Конечно, нет», - подчеркнул Зеленский.

В тексте использованы материалы: ,

Ранее Новости Крыма сообщали:

Новый вице-премьер из Калининграда обещает «заболеть Крымом». Новый вице-премьер Крыма Светлана Маслова в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым рассказала, почему решила переехать на полуостров и с чего начнет свою работу на новом месте.

В Севастополе закрыли театры, кинотеатры и ограничили работу ЗАГСов. В Севастополе решено было закрыть кинотеатры и театры, а также ограничить работу ЗАГСов и экскурсий в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Экс-глава Севастополя может оказаться в санкционном списке ЕС из-за отравления Навального. Среди граждан России, против которых ЕС в ближайшее время введет санкции в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, могут оказаться глава ФСБ Александр Бортников, первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, а также представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, который ранее был главой правительства Севастополя​.

Аксенов назначил нового гендиректора «Крымэнерго». Новым руководителем «Крымэнерго» назначен Игорь Коринь, ранее занимавший должность заместителя генерального директора по инвестициям этого предприятия.