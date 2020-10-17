Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Названы регионы Крыма с самой большой нехваткой медиков ● Опять рекорд: в Севастополе от коронавируса умерло три человека, выявлено 48 случаев ● В Крыму - антирекорд по количеству умерших от коронавируса ● Карантин введен в исправительной колонии №1 Симферополя ● В Крыму выявили 167 новых случаев коронавируса
Власти Ялты думают, что взяли под контроль соблюдение масочного режима
фото © pixabay.com
Проверки соблюдения масочного режима проходят в Ялте. Как пояснил заместитель главы администрации города Станислав Шапортов, рейды по объектам торговли и сферы услуг, а также в общественном транспорте проводят сотрудники департамента муниципального контроля.
«В частности, при проверке кинотеатра «Сатурн IMAX» было установлено, что все требования, изложенные в указе главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У, здесь соблюдаются в полной мере. От всех посетителей на входе требуют надеть маски, которыми также обеспечены в полной мере сотрудники предприятия, имеются в наличии санитайзеры, размещены информационные материалы о профилактике COVID-19, есть журналы проведения дезинфекции и измерения температуры», – отметил заместитель главы администрации.
Аналогичную ситуацию, по информации Шапортова, проверяющие увидели и в Доме торговли, где уже на входе в здание охранник не пропускает посетителей без масок, а расположенные в торговом центре магазины и киоски соблюдают все предписания.
Заместитель главы администрации города также обратил внимание, что сотрудники департамента муниципального контроля не выявили нарушений ни на городском вещевом рынке, ни в продуктовом магазине, расположенном рядом.
«Однако в общественном транспорте некоторые водители по-прежнему не следят за соблюдением масочного режима. Так, в салоне автобуса маршрута №29 находился несовершеннолетний пассажир без защитной маски. И хотя при виде проверяющих водитель выдал подростку средство индивидуальной защиты органов дыхания, акт по факту нарушения все же был составлен, тем более, что на этом маршруте оно было выявлено повторно», – рассказал заместитель начальника отдела контроля в сфере благоустройства департамента муниципального контроля Геворг Бабаян.
Он уточнил, что документ будет направлен в Роспотребнадзор для принятия соответствующих мер. Он также напомнил, что штраф за такое нарушение для водителей составляет 4 тысячи рублей, а для компании-перевозчика – от 100 тысяч до миллиона.
Кроме того, представитель департамента мунконтроля сообщил, что акт о нарушении указа главы республики был составлен и в отношении продавца и собственника торгового павильона «Продукты» на остановке общественного транспорта в районе бывшего кинотеатра «Спартак». Там, по словам Бабаяна, был выявлен целый ряд нарушений: покупатели – без масок, журналы проведения дезинфекции и термометрии отсутствовали, не было разметки социальной дистанции и, как оказалось, собственник даже не уведомлял Роспотребнадзор о возобновлении деятельности.
«Покупатели без обязательных средств защиты дыхательных путей были зафиксированы и в супермаркете «ПУД». С его руководством проведены разъяснительные беседы, а также составлен акт, который будет направлен в Роспотребнадзор. Санкции предполагают от наложения штрафа в размере 500 тысяч рублей до приостановления деятельности магазина на 90 суток», – отметил Бабаян.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Опять рекорд: в Севастополе от коронавируса умерло три человека, выявлено 48 случаев. Три человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией умерло в Севастополе за минувшие сутки.
В Крыму - антирекорд по количеству умерших от коронавируса. За сутки в республике скончалось 6 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, число жертв пандемии в Крыму достигло 106 человек.
В Крыму выявили 167 новых случаев коронавируса. За 16 октября на территории Республики Крым подтверждено 167 новых случаев коронавирусной инфекции.
Ученые раскритиковали лицевые экраны для защиты от COVID-19. Лицевой экран из пластика защищает от COVID-19 хуже, чем обычная маска. К такому выводу пришли японские ученые.
Спасатели провели учения в «Артеке». Дети на фото - без масок фото
Управление МЧС России по Крыму провело для детей и персонала «Артека» учения по отработке действий при эвакуации в случае пожара.
Посетители завалили мусором «Опукский» заповедник в Крыму
Природный заповедник «Опукский», который находится в ведение учреждения «Заповедный Крым», нуждается очистке от мусора.
Опять рекорд: в Севастополе от коронавируса умерло три человека, выявлено 48 случаев
Три человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией умерло в Севастополе за минувшие сутки.
Дожди и похолодание в Крыму: спасатели готовятся к ЧС
На выходных в Крыму ожидаются дожди и похолодание, сообщает МЧС правительства Крыма со ссылкой на местный Гидрометцентр.
14 октября
Разрекламированный проект крымской морской «маршрутки» оказался провальным
Проект бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева, с шумом презентованный в Крыму 2 года назад, пытаются свернуть по-тихому.