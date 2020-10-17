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Коронавирус в Крыму

Власти нашли неожиданную причину роста заразившихся коронавирусом в Симферополе

07:03 суббота, 17 октября 2020
Власти нашли неожиданную причину роста заразившихся коронавирусом в Симферополе

фото © rambler.ru

Причина роста числа заболеваний ковидом в столице Крыма оказалась практически «сенсационной». Большое количество заболевших COVID-19 выявляют в Симферополе из-за высокой плотности населения в городе.

Однако несоблюдение социальной дистанции и мер против коронавируса одинаково небезопасно для всех крымских регионов, заявила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская в эфире радио «Спутник в Крыму».

«В конце августа мы начали говорить о том, что у нас идет рост заболеваемости в Ялте, потом мы плавно перешли к росту заболеваемости в Симферополе. Прежде всего, подъем заболеваемости был зарегистрирован в тех регионах, где больше скопление людей в местах общего пользования. Если сравнить тот же Красноперекопский район и город Симферополь по плотности населения в тех или иных местах общего пользования – есть большая разница», - сказала главный санитарный врач.

Однако несоблюдение масочного режима, социальной дистанции и других мер против коронавируса привело к росту заболеваемости даже в малонаселенных районах полуострова, считает она.

«В сентябре мы говорили о 30 случаях, сегодня - 171 случаев в день, но сейчас заболевшие находятся как в Симферополе и Ялте, так и в сельских районах - Бахчисарайский, Первомайский, Красногвардейский районы. И это говорит о том, что соблюдение общепринятых требований должно быть везде, а не в каком-то конкретном регионе», - заключила Пеньковская.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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