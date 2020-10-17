В Ялте задержали зачинщика драки в кафе

Полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжких телесных повреждений посетителю кафе.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

В дежурную часть ялтинской полиции поступило заявление о нанесении телесных повреждений одному из посетителей местного кафе.

На место преступления незамедлительно выехал наряд полиции. Стражи порядка установили личность потерпевшего и выяснили, что в полицию обратилась его мать. У 27-летнего мужчины врачи диагностировали черепно-мозговую травму и различного рода ушибы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили и задержали злоумышленника. Оказалось, что телесные повреждения пострадавшему около увеселительного заведения нанес 26-летний ранее не судимый житель Ялты.

Злоумышленник сознался в содеянном. Как стало известно, между мужчинами возник конфликт, в результате которого подозреваемый ударил потерпевшего по лицу, от удара мужчина упал и ударился затылком об асфальт.

Дознавателем отдела полиции «Массандровский» УМВД России по г. Ялте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.118 Уголовного кодекса РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Злоумышленнику судом избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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