В Севастополе семейное застолье закончилось поножовщиной

Семейное застолье в Севастополе закончилось скандалом с поножовщиной.

Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по городу.

Отмечается, что причиной выяснения отношений стала взаимная ревность между 39-летней женщиной и ее 35-летним сожителем.

«Во время совместного распития спиртных напитков мужчина дал своей даме пощечину, а она, недолго думая, схватила кухонный нож и нанесла обидчику удар в ногу», - уточнили в ведомстве.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции доставили пострадавшего в больницу, а его даму – в отделение полиции.

Днем ранее семейная пара устроила дебош в севастопольском караоке-баре. Урезонивать горожан пришлось сотрудникам Росгвардии.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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