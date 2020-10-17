Происшествия
В Севастополе семейное застолье закончилось поножовщиной
Семейное застолье в Севастополе закончилось скандалом с поножовщиной.
Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по городу.
Отмечается, что причиной выяснения отношений стала взаимная ревность между 39-летней женщиной и ее 35-летним сожителем.
«Во время совместного распития спиртных напитков мужчина дал своей даме пощечину, а она, недолго думая, схватила кухонный нож и нанесла обидчику удар в ногу», - уточнили в ведомстве.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции доставили пострадавшего в больницу, а его даму – в отделение полиции.
Днем ранее семейная пара устроила дебош в севастопольском караоке-баре. Урезонивать горожан пришлось сотрудникам Росгвардии.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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