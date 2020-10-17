Происшествия
В Севастополе бухгалтерский «авторитет» кинула знакомого на взятке для налоговой
Дама обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.
Просто откупиться от налоговых проверок — такое предложение получил директор одной из севастопольских компаний вместо юридической консультации о налоговых тонкостях, сообщает севастопольский суд. Предложившая это дама — учредитель фирмы по бухучету и аудиту — вызвалась сама передать сотруднику ИФНС 300 тысяч рублей, якобы гарантирующие спокойную жизнь бизнесмена.
«Гражданин „В», полагая, что обвиняемая действительно имеет тесные доверительные отношения с сотрудниками налоговых органов в силу авторитета занимаемой ею должности, <…> согласился передать указанную сумму обвиняемой», — говорится в сообщении суда Ленинского района.
В реальные же планы бизнес-дамы, говоря юридическим языком, входила не помощь знакомому, а «хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение и с целью личного обогащения».
Обогатиться не получилось — помешали сотрудники регионального УФСБ России. Сейчас женщине грозит тюремное заключение, штраф или принудительные работы. Что именно — решит суд.
В тексте использованы материалы: Форпост
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