В Севастополе бухгалтерский «авторитет» кинула знакомого на взятке для налоговой

Дама обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Просто откупиться от налоговых проверок — такое предложение получил директор одной из севастопольских компаний вместо юридической консультации о налоговых тонкостях, сообщает севастопольский суд. Предложившая это дама — учредитель фирмы по бухучету и аудиту — вызвалась сама передать сотруднику ИФНС 300 тысяч рублей, якобы гарантирующие спокойную жизнь бизнесмена.

«Гражданин „В», полагая, что обвиняемая действительно имеет тесные доверительные отношения с сотрудниками налоговых органов в силу авторитета занимаемой ею должности, <…> согласился передать указанную сумму обвиняемой», — говорится в сообщении суда Ленинского района.

В реальные же планы бизнес-дамы, говоря юридическим языком, входила не помощь знакомому, а «хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение и с целью личного обогащения».

Обогатиться не получилось — помешали сотрудники регионального УФСБ России. Сейчас женщине грозит тюремное заключение, штраф или принудительные работы. Что именно — решит суд.

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