Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 78.4
воздух +25
море +21

Происшествия

В Севастополе бухгалтерский «авторитет» кинула знакомого на взятке для налоговой

Дама обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Просто откупиться от налоговых проверок — такое предложение получил директор одной из севастопольских компаний вместо юридической консультации о налоговых тонкостях, сообщает севастопольский суд. Предложившая это дама — учредитель фирмы по бухучету и аудиту — вызвалась сама передать сотруднику ИФНС 300 тысяч рублей, якобы гарантирующие спокойную жизнь бизнесмена.

«Гражданин „В», полагая, что обвиняемая действительно имеет тесные доверительные отношения с сотрудниками налоговых органов в силу авторитета занимаемой ею должности, <…> согласился передать указанную сумму обвиняемой», — говорится в сообщении суда Ленинского района.

В реальные же планы бизнес-дамы, говоря юридическим языком, входила не помощь знакомому, а «хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение и с целью личного обогащения».

Обогатиться не получилось — помешали сотрудники регионального УФСБ России. Сейчас женщине грозит тюремное заключение, штраф или принудительные работы. Что именно — решит суд.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялте задержали зачинщика драки в кафе. Полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжких телесных повреждений посетителю кафе.

В Севастополе проживает около двух тысяч неплательщиков алиментов. В Севастополе проживает около двух тысяч человек, которые уклоняются от уплаты алиментов по решению суда.

В Крыму будут ловить нарушителей на электросамокатах. На полуострове пройдет рейд.

В Крыму будут судить россиянина за организацию наркокартеля. Двадцатишестилетний житель Москвы в Крыму предстанет перед судом по обвинению в незаконном сбыте наркотиков в составе преступной группировки.

Коронавирус в Крыму
Опять рекорд: в Севастополе от коронавируса умерло три человека, выявлено 48 случаев

Опять рекорд: в Севастополе от коронавируса умерло три человека, выявлено 48 случаев

Три человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией умерло в Севастополе за минувшие сутки.

Коронавирус в Крыму
В Крыму - антирекорд по количеству умерших от коронавируса

В Крыму - антирекорд по количеству умерших от коронавируса

За сутки в республике скончалось 6 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, число жертв пандемии в Крыму достигло 106 человек.

Коронавирус в Крыму
В Крыму выявили 167 новых случаев коронавируса

В Крыму выявили 167 новых случаев коронавируса

За 16 октября на территории Республики Крым подтверждено 167 новых случаев коронавирусной инфекции.

Власть
Разрекламированный проект крымской морской «маршрутки» оказался провальным

Разрекламированный проект крымской морской «маршрутки» оказался провальным

Проект бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева, с шумом презентованный в Крыму 2 года назад, пытаются свернуть по-тихому.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации