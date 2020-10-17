Власть
В Саках хотят установить памятник школьной парте и дневнику
В городе Саки планируют создать ученический сквер.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.
— Стилизован он будет под классную аудиторию. Есть задумка установить там памятник парте, книге, а может и всеми нами «любимому» дневнику, — написал Овдиенко.
На первом этапе планируется благоустроить территорию: оборудовать освещение и установить скамейки.
— Это будет благоустроенная территория для школьников всех возрастов, где будет возможность провести даже урок под открытым небом, — подчеркнул глава Сакской администрации.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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