В Крыму выявили 167 новых случаев коронавируса

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За 16 октября на территории Республики Крым подтверждено 167 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 16 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 167 случаев коронавирусной инфекции. 118 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 49 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 6840 случаев новой коронавирусной инфекции. 107 из них завозные из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 5736 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3872 человека. Выздоровевших за весь период – 3894 человека», — сообщил глава Крыма.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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