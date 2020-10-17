В Крыму машины качающие фекалии оснастят GPS датчиками

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Ассенизаторские машины в Симферополе и других регионах Крыма планируется оборудовать датчиками системы ГЛОНАСС, что позволит контролировать перемещение техники и отслеживать эффективность ее работы.

С таким предложением выступил глава Республики Крым Сергей Аксенов на совещании по вопросам водоснабжения Симферополя и Симферопольского района.

По словам главы РК, необходимость этого шага обусловлена тем, что ассенизаторские компании довозят до очистных сооружений далеко не весь объем отходов, которые выкачиваются из выгребных ям.

«Давайте посмотрим с точки зрения оборудования этих машин ГЛОНАСС или другими системами, которые позволяют отследить их движение, и в дальнейшем выпускать ассенизаторские машины на маршруты только с этими спецсредствами. Понимаю, что на это потребуется какое-то время. Никто работу останавливать из-за этого сейчас не будет. Но отследить картину возможно», - сказал Аксенов.

Ранее власти республики сообщали, что в Симферополе на очистные сооружения вывозится менее 4% всех жидких отходов в городе. Глава республики Сергей Аксенов поручил навести порядок в этом вопросе.

Как сообщил на совещании гендиректор ГУП «ВОДА Крыма» Владимир Баженов, на этой неделе объем вывозимых на очистные отходов существенно увеличился.

«В первые же день, 12 октября, на КОС «Укромное» было завезено 455 кубометров. Для сравнения: исторический максимум был 80 «кубов». На следующий день было завезено 532, затем – 434, а за вчерашний день 283 – уже «куба». При таком сокращении у меня возникла определенная тревога – не восстановили ли они старые пути «миграции», – сказал Баженов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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