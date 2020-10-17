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Коронавирус в Крыму

В Крыму - антирекорд по количеству умерших от коронавируса

10:27 суббота, 17 октября 2020
В Крыму - антирекорд по количеству умерших от коронавируса

фото © gazetauzao.ru

За сутки в республике скончалось 6 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, число жертв пандемии в Крыму достигло 106 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РК.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 3036 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 1260 человек, в стационарах находятся 1631 человек, изолировано в обсерваторы – 145 человек.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 6840 положительных на Covid-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 2766 человек, выписано с выздоровлением — 3894.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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