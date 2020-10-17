Общество
В Черном море нашли новые запасы газа
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Турция обнаружила новые запасы природного газа общими доказанными объемами 405 млрд кубометров.
В Черном море выявили новые запасы природного газа объемом 85 миллиардов кубометров. Об этом в субботу, 17 октября, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения бурового судна Fatih. Трансляция велась в Twitter-аккаунте главы государства.
По его словам, общий размер нового месторождения составляет 405 миллиардов кубометров.
В августе Эрдоган сообщал, что команда Fatih нашла 320 миллиардов кубометров газа в Черном море - это крупнейшее в истории страны месторождение голубого топлива.
«Если 21 августа текущего года мы объявляли об обнаружении в Черном море 320 млрд кубометров газа, то последние работы позволили увеличить объем доказанных резервов нового месторождения еще на 85 млрд, то есть до 405 млрд кубометров», - сказал Эрдоган.
Турецкий лидер отметил, что Анкара намерена начать добычу газа из этих запасов в 2023 году.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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