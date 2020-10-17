В Алуште женщина украла вещи, за которыми ее попросили присмотреть на пляже

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по г. Алуште при проведении оперативно-розыскных мероприятий была установлена и задержана 39-летняя жительница Ростовской области.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

Как было установлено, женщина, находясь на пляже, познакомилась с двумя парнями. После недолгого общения ее новые знакомые попросили присмотреть за их вещами, а сами ушли купаться. Злоумышленница, пользуясь моментом, что парни не наблюдают за ее действиями, похитила пакет, в котором находились мобильные телефоны, деньги и личные вещи, и скрылась.

Злоумышленница дала признательные показания и частично возместила похищенное имущество, выдав два мобильных телефона потерпевших, которые после проведения всех следственных действий возвращены законным владельцам.

Следственным отделом ОМВД России по г. Алуште по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса РФ — кража. Согласно санкции статьи, женщине может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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