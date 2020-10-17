Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Власти нашли неожиданную причину роста заразившихся коронавирусом в Симферополе ● Люди с какой группой крови быстрее сдаются ковиду ● Крымские эксперты рассказали о повторном заражении коронавирусом ● Таксистов в Крыму начали наказывать за отсутствие масок ● В музеях Севастополя отменяют экскурсии и массовые мероприятия
Ученые раскритиковали лицевые экраны для защиты от COVID-19
фото © Новости Крыма
Лицевой экран из пластика защищает от COVID-19 хуже, чем обычная маска. К такому выводу пришли японские ученые.
Перед тем, как сделать подобные выводы, ученые смоделировали на суперкомпьютере траектории движения аэрозольных частиц, которые человек распространяет, надев на себя щиток или маску.
Экран пропускал почти 100% частиц размером в пять микрометров и половину частиц размером 50 микрометров, в числе которых как раз могут оказаться и фрагменты COVID-19. При этом через медицинскую маску в этом же эксперименте просачивалось около трети мелких аэрозольных частиц, а вот крупные в 50 микрометров она почти все задерживала в себе.
Исследователи предупредили, что использование таких экранов и альтернатив маскам может отрицательно отразиться на безопасности окружающих.
«Ношение только экрана для лица без маски недостаточно эффективно для защиты от инфекций, - прокомментировал работу эпидемиолог Кадзунари Ониси.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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