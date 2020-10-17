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Спасатели провели учения в «Артеке». Дети на фото - без масок
фото © МЧС Крыма
Управление МЧС России по Крыму провело для детей и персонала «Артека» учения по отработке действий при эвакуации в случае пожара.
При этом дети на фото во время проведения этих учений были без масок, несмотря на пандемию коронавируса.
«Всего в практических занятиях по эвакуации приняли участие 262 педагога, 72 сотрудника из числа обслуживающего персонала лагерей и 1165 детей», – говорится в сообщении ведомства.
Напомним, по данным Минздрава Крыма, за минувшие сутки от коронавируса в Крыму скончались шесть пациентов.
Также в Крыму зарегистрировано 167 случаев коронавирусной инфекции за прошедшие сутки. Всего с начала пандемии зарегистрировано 6840 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровевших за весь период – 3894 человек.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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Спасатели провели учения в «Артеке». Дети на фото - без масок фото
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