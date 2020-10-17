Спасатели провели учения в «Артеке». Дети на фото - без масок

фото © МЧС Крыма

Управление МЧС России по Крыму провело для детей и персонала «Артека» учения по отработке действий при эвакуации в случае пожара.

При этом дети на фото во время проведения этих учений были без масок, несмотря на пандемию коронавируса.

«Всего в практических занятиях по эвакуации приняли участие 262 педагога, 72 сотрудника из числа обслуживающего персонала лагерей и 1165 детей», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, по данным Минздрава Крыма, за минувшие сутки от коронавируса в Крыму скончались шесть пациентов.

Также в Крыму зарегистрировано 167 случаев коронавирусной инфекции за прошедшие сутки. Всего с начала пандемии зарегистрировано 6840 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровевших за весь период – 3894 человек.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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