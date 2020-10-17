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Санкции

Швейцария ввела санкции против строителей Крымского моста

09:15 суббота, 17 октября 2020

Вслед за Европейским Союзом и Великобританией санкции в отношении физлиц и компаний, связанных со строительством Крымского моста, ввела Швейцария.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Федеральное управление экономики внесло изменения в список лиц, прилагаемый к распоряжению о мерах по предотвращению обхода международных санкций, связанных с ситуацией на Украине. В приложение добавлены два физических и четыре юридических лица», – говорится в сообщении Государственного секретариата экономики Швейцарии.

Санкции вступили в силу с 15 октября.

Ранее Евросоюз и США ввели санкции в отношении гендиректора ОАО «Гранд Сервис Экспресс» Александра Ганова, замглавы ООО «Стройгазмонтаж» Леонида Рыженькина, а также предприятий «Ленпромтранспроект», «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск», «Крымская железная дорога» и Крымская первая страховая компания.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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