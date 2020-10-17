Санкции
Развитие сюжета: Экс-глава Севастополя может оказаться в санкционном списке ЕС из-за отравления Навального ● Киев составил санкционный список крымский судей ● Польша настаивает на сохранении политики санкций против России, принятой в связи с Крымом ● Российский перевозчик отреагировал на санкции ЕС из-за строительства Крымского моста ● Власти Крыма намерены через ООН добиваться отмены западных санкций
Швейцария ввела санкции против строителей Крымского моста
Вслед за Европейским Союзом и Великобританией санкции в отношении физлиц и компаний, связанных со строительством Крымского моста, ввела Швейцария.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Федеральное управление экономики внесло изменения в список лиц, прилагаемый к распоряжению о мерах по предотвращению обхода международных санкций, связанных с ситуацией на Украине. В приложение добавлены два физических и четыре юридических лица», – говорится в сообщении Государственного секретариата экономики Швейцарии.
Санкции вступили в силу с 15 октября.
Ранее Евросоюз и США ввели санкции в отношении гендиректора ОАО «Гранд Сервис Экспресс» Александра Ганова, замглавы ООО «Стройгазмонтаж» Леонида Рыженькина, а также предприятий «Ленпромтранспроект», «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск», «Крымская железная дорога» и Крымская первая страховая компания.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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