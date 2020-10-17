Севастопольцы стали реже стричься и дешевле питаться

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Аналитики Росстата зафиксировали снижение уровня годовой инфляции в Севастополе. Этот показатель в августе 2020 года составлял 4,7%, а в сентябре упал до 4,5%.

«Наибольшее влияние на динамику оказало замедление цен на цитрусовые – в связи с увеличением их поставок в регион, и на яблоки – обусловлено хорошим урожаем сортов среднего и позднего созревания», – сообщили в отделении Центрального банка России по г. Севастополь.

Специалисты отмечают также, что свой вклад внесли и изменения потребительских предпочтений населения в связи со снижением доходов.

На рынке услуг в Севастополе годовая инфляция замедлилась с 5,9% в августе до 5,3% в сентябре. Это объясняют тем, что в Севастополе в 2020 году по рекомендациям Министерства образования не повышалась стоимость обучения в вузах, а также падением востребованности у севастопольцев маникюрных и парикмахерских услуг из-за снижения доходов населения. При этом отмечается, что ускорился рост тарифов на услуги связи – крупный городской провайдер для компенсации издержек на приобретение и поддержку оборудования повысил расценки на интернет.

А вот в непродовольственном секторе годовая инфляция, наоборот, незначительно ускорилась до 4,1%. Причина в том, что из-за ослабления рубля повысился спрос на импортные товары длительного пользования, что привело к росту цен на бытовую и электротехнику, телерадиотовары, средства связи, мебель, легковые автомобили.

Однако до показателей начала лета уровень инфляции в Севастополе все еще не добрался. В июне инфляция в городе была на уровне 3,4%, в июле – 3,8%.

«Годовая инфляция в целом по России увеличилась до 3,7%. В ближайшее время повышательное давление на цены может оказывать ослабление рубля. При этом сдержанный спрос, вероятно, будет оказывать дезинфляционное влияние. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция составит 3,7-4,2% в 2020 году, 3,5-4,0% в 2021 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%», - прокомментировали в отделении Центрального банка России по Севастополю.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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