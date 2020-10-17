Севастополец наводнил фальшивыми деньгами два района

Фальшивые купюры определенного номинала появились в городе в сентябре.

41-летний севастополец активно раздавал в магазинах города-героя фальшивые купюры в 2000 рублей, которые он приобретал через интернет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Как сообщает ведомство, в сентябре нынешнего года в нескольких магазинах Севастополя были выявлены двухтысячные фальшивые купюры с одинаковым серийным номером. Выяснилось, что реальные товары и услуги ненастоящими деньгами в Ленинском и Гагаринском районах оплачивал ранее судимый горожанин.

В отношении него возбуждено новое уголовное дело, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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