Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 78.4
воздух +24
море +21

Происшествия

Севастополец наводнил фальшивыми деньгами два района

Фальшивые купюры определенного номинала появились в городе в сентябре.

41-летний севастополец активно раздавал в магазинах города-героя фальшивые купюры в 2000 рублей, которые он приобретал через интернет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Как сообщает ведомство, в сентябре нынешнего года в нескольких магазинах Севастополя были выявлены двухтысячные фальшивые купюры с одинаковым серийным номером. Выяснилось, что реальные товары и услуги ненастоящими деньгами в Ленинском и Гагаринском районах оплачивал ранее судимый горожанин.

В отношении него возбуждено новое уголовное дело, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Избил гаечным ключом и угрожал убить: к чему приводят долги в Севастополе. Из-за долговых обязательств между 18-летним жителем города и его 24-летним знакомым возник спор.

Симферополец украл две бетономешалки со двора частного дома. Сотрудники полиции в Симферополе задержали 28-летнего местного жителя по подозрению в краже двух бетономешалок из домовладения.

В Севастополе маргинал трижды пырнул ножом девушку. Тремя ножевыми ранениями закончилась для жительницы Севастополя случайная встреча с мужчиной со стойким запахом перегара.

Полицейские задержали в Крыму двух московских фальшивомонетчиков. Полицейские задержали двух фальшивомонетчиков из Москвы, которые сбывали подделки пятитысячных купюр в Крыму.

Коронавирус в Крыму
Опять рекорд: в Севастополе от коронавируса умерло три человека, выявлено 48 случаев

Опять рекорд: в Севастополе от коронавируса умерло три человека, выявлено 48 случаев

Три человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией умерло в Севастополе за минувшие сутки.

Коронавирус в Крыму
В Крыму - антирекорд по количеству умерших от коронавируса

В Крыму - антирекорд по количеству умерших от коронавируса

За сутки в республике скончалось 6 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, число жертв пандемии в Крыму достигло 106 человек.

Коронавирус в Крыму
В Крыму выявили 167 новых случаев коронавируса

В Крыму выявили 167 новых случаев коронавируса

За 16 октября на территории Республики Крым подтверждено 167 новых случаев коронавирусной инфекции.

Власть
Разрекламированный проект крымской морской «маршрутки» оказался провальным

Разрекламированный проект крымской морской «маршрутки» оказался провальным

Проект бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева, с шумом презентованный в Крыму 2 года назад, пытаются свернуть по-тихому.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации