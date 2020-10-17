Разрекламированный проект крымской морской «маршрутки» оказался провальным

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Проект бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева, с шумом презентованный в Крыму 2 года назад, пытаются свернуть по-тихому.

В конце июля 2018 года в Крыму торжественно открыли морской машрут «Севастополь – Ялта». В первый рейс на теплоходе на подводных крыльях «Комета 120М» отправились премьер-министр России Дмитрий Медведев в компании главы Крыма Сергея Аксенова и севастопольского губернатора Дмитрия Овсянникова.

На следующий год число курсирующих по маршруту теплоходов обещали увеличить до трех. Но обещания не выполнили.

В концерне «Калашников», чьи подразделения занимались производством подобных судов, тогда сообщали, что по результатам эксплуатации первой «Кометы» в проектную документацию судна внесли ряд изменений, улучшающих технико-эксплуатационные показатели. Достраивать вторую и третью «Комету» планировали в Севастополе, но потом от этой идеи отказались. В результате до конца турсезона 2019 года новые теплоходы на маршрут не вышли.

Не появились они и в этом сезоне. А единственная «Комета» слишком часто ломалась. Например, в июле она вышла из строя прямо в море – сломался двигатель. Производитель объяснял частые поломки некачественными комплектующими: из-за санкций участвовать в проекте отказались немцы, их продукцию пришлось заменить китайскими и турецкими аналогами.

В итоге проект признали нерентабельным: за время существования маршрута он не «отбил» и десятой части своей стоимости. Концерн «Калашников» пытается избавиться от приносящего убытки перевозчика, предлагая главам РК и Севастополя содержать маршрут за бюджетный счет.

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