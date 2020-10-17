Прогноз погоды в Крыму на субботу 17 октября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 17 октября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман), уровень опасности желтый, ветер (местами юго-западный 17-22 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (местами юго-западный ветер 17-22 м/с), уровень опасности желтый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 24, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер южный 7 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 85 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 23, ночью около 18 градусов. Ветер юго-восточный 5 км/час, возможны порывы до 8 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 83 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 23, ночью около 18 градусов. Ветер юго-восточный 25 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 95 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 23, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер южный 10 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 88 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 22, ночью около 17 градусов. Ветер южный 11 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 85 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 16 до 24, ночью около 17 градусов. Ветер южный 16 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 87 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 27, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер юго-западный 6 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 95 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 14 до 25, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер южный 13 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 93 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 18, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер юго-восточный 6 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 81 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 20, ночью около 13 градусов. Ветер южный 4 км/час, возможны порывы до 9 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 90 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 20 до 22 градусов тепла. По городам: в Алуште - 21, в Евпатории - 21, на мысе Казантип в Азовском море - 21, в Керчи - 22, в Николаевке - 21, в Севастополе - 21, в Судаке - 21, на Тарханкуте - 21, в Феодосии - 21, в Ялте - 21 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 22, в Египте - 29, на Кипре - 28, в Одессе - 20, в Сочи - 23, в Турции - 27, в Хорватии - 22 градусов выше нуля.

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