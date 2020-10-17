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Общество

Посетители завалили мусором «Опукский» заповедник в Крыму

17:10 суббота, 17 октября 2020
Посетители завалили мусором «Опукский» заповедник в Крыму

фото © Крым.реалии

Природный заповедник «Опукский», который находится в ведение учреждения «Заповедный Крым», нуждается очистке от мусора.

Как утверждают в дирекции ведомства, посетители заповедника игнорируют ряд требований, что привело к ухудшению экологической ситуации.

«Красота розового Кояшского озера, ракушечно-песчанной косы Опука и заповедного мыса очень хрупка. Иногда люди не задумываются о последствиях своих «визитов» на природу, не желают оформлять Разрешения на посещение, а получив таковое решают, что могут заезжать в заповедник на транспорте или иной тяжелой технике, мусорят», – говорится в сообщении дирекции заповедников Крыма.

По информации ведомства, в сентябре инспекторами в области охраны окружающей составлено 132 протокола и 28 определений в отношении посетителей заповедника, которые игнорировали правила, установленные при посещении заповедника.

«В результате к концу туристического сезона «Опукский» заповедник нуждается в «генеральной» уборке, помощи в сборе мусора и с этой просьбой обращается к волонтерам», – сказано в сообщении дирекции.

В декабре 2019 года стало известно, что правительство России создало федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) «Заповедный Крым», в ведении которого будет находиться ряд заповедников полуострова.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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