Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму - антирекорд по количеству умерших от коронавируса ● Карантин введен в исправительной колонии №1 Симферополя ● В Крыму выявили 167 новых случаев коронавируса ● На популярном курорте Крыма предсказан конец туризма ● Власти нашли неожиданную причину роста заразившихся коронавирусом в Симферополе
Опять рекорд: в Севастополе от коронавируса умерло три человека, выявлено 48 случаев
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Три человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией умерло в Севастополе за минувшие сутки.
Об этом сказано на сайте федерального оперативного штаба по коронавирусу.
Также в городе еще у 48 человек за сутки выявили COVID-19. С начала пандемии в Севастополе выявлено 1 542 случая. Выздоровело 999 человек, из них 17 – за последние сутки. Общее количество умерших за период пандемии – 48.
В Крыму с начала пандемии выявлено 6 840 случаев коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших – 3 894, из них 93 – за минувшие сутки. Общее количество умерших достигло 106.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму выявили 167 новых случаев коронавируса. За 16 октября на территории Республики Крым подтверждено 167 новых случаев коронавирусной инфекции.
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Опять рекорд: в Севастополе от коронавируса умерло три человека, выявлено 48 случаев
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В Крыму - антирекорд по количеству умерших от коронавируса
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