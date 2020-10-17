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Коронавирус в Крыму

Опять рекорд: в Севастополе от коронавируса умерло три человека, выявлено 48 случаев

Опять рекорд: в Севастополе от коронавируса умерло три человека, выявлено 48 случаев

фото © iz.ru

Три человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией умерло в Севастополе за минувшие сутки.

Об этом сказано на сайте федерального оперативного штаба по коронавирусу.

Также в городе еще у 48 человек за сутки выявили COVID-19. С начала пандемии в Севастополе выявлено 1 542 случая. Выздоровело 999 человек, из них 17 – за последние сутки. Общее количество умерших за период пандемии – 48.

В Крыму с начала пандемии выявлено 6 840 случаев коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших – 3 894, из них 93 – за минувшие сутки. Общее количество умерших достигло 106.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму выявили 167 новых случаев коронавируса. За 16 октября на территории Республики Крым подтверждено 167 новых случаев коронавирусной инфекции.

Ученые раскритиковали лицевые экраны для защиты от COVID-19. Лицевой экран из пластика защищает от COVID-19 хуже, чем обычная маска. К такому выводу пришли японские ученые.

Власти нашли неожиданную причину роста заразившихся коронавирусом в Симферополе. Причина роста числа заболеваний ковидом в столице Крыма оказалась практически «сенсационной». Большое количество заболевших COVID-19 выявляют в Симферополе из-за высокой плотности населения в городе.

Еще один китайский коронавирус может угрожать человечеству. Коронавирус с синдромом острой диареи свиней SADS-CoV может быть потенциально опасным и для людей.

Коронавирус в Крыму
Опять рекорд: в Севастополе от коронавируса умерло три человека, выявлено 48 случаев

Опять рекорд: в Севастополе от коронавируса умерло три человека, выявлено 48 случаев

Три человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией умерло в Севастополе за минувшие сутки.

Коронавирус в Крыму
В Крыму - антирекорд по количеству умерших от коронавируса

В Крыму - антирекорд по количеству умерших от коронавируса

За сутки в республике скончалось 6 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, число жертв пандемии в Крыму достигло 106 человек.

Коронавирус в Крыму
В Крыму выявили 167 новых случаев коронавируса

В Крыму выявили 167 новых случаев коронавируса

За 16 октября на территории Республики Крым подтверждено 167 новых случаев коронавирусной инфекции.

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