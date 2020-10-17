Опять рекорд: в Севастополе от коронавируса умерло три человека, выявлено 48 случаев

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Три человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией умерло в Севастополе за минувшие сутки.

Об этом сказано на сайте федерального оперативного штаба по коронавирусу.

Также в городе еще у 48 человек за сутки выявили COVID-19. С начала пандемии в Севастополе выявлено 1 542 случая. Выздоровело 999 человек, из них 17 – за последние сутки. Общее количество умерших за период пандемии – 48.

В Крыму с начала пандемии выявлено 6 840 случаев коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших – 3 894, из них 93 – за минувшие сутки. Общее количество умерших достигло 106.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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