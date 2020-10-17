Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Опять рекорд: в Севастополе от коронавируса умерло три человека, выявлено 48 случаев ● В Крыму - антирекорд по количеству умерших от коронавируса ● Карантин введен в исправительной колонии №1 Симферополя ● В Крыму выявили 167 новых случаев коронавируса ● На популярном курорте Крыма предсказан конец туризма
Названы регионы Крыма с самой большой нехваткой медиков
фото © Новости Крыма
Наибольший дефицит медицинских кадров в крымских регионах испытывают Армянск, Красногвардейский район и Евпатория.
Об этом говорится в ответе министерства здравоохранения республики за подписью заместителя главы ведомства Антона Лясковского.
«Наибольшее количество свободных вакансий в учреждениях здравоохранения Армянска, Красногвардейского района и Евпатории», – отметили в ведомстве.
По словам председателя комитета Госсовета республики по вопросам здравоохранения Анны Рубель, программа «Земский доктор», которая позволяет привлекать медицинские кадры в районы Крыма, изначально была рассчитана только на сельскую местность.
«Никакой город в Крыму изначально не мог претендовать на участие. Поэтому выделились преимущественно сельские районы, например, Ленинский и Красногвардейский районы, – сказала она Крыминформу. – Потом внесли изменения, расширили программу для городов численностью населения до 50 тысяч человек. Это такие города, как Белогорск, Бахчисарай, Джанкой».
Депутат подчеркнула, что Симферополь, Ялта, Евпатория, Феодосия и Керчь не могут участвовать в программе, потому что численность их населения превышает 50 тысяч. Также она отметила, что в вопросе кадрового обеспечения важна политика руководства медицинской организации. «В Красногвардейском районе рекрутингом занимаются очень серьезно: и на сайтах размещают вакансии, и сами звонят», – сказала Рубель.
По данным республиканского минздрава, наиболее дефицитными специальностями в Крыму являются врач общей практики (семейный врач), участковый врач-педиатр, врач-инфекционист, врач-пульмонолог, участковый врач-терапевт, врач-фтизиатр, врач-хирург, врач-травматолог-ортопед, врач скорой медицинской помощи, врач-анестезиолог-реанимотолог.
Ранее сообщалось, что с 2015 года по программе «Земский доктор» в Крыму единовременные выплаты в размере 1 миллиона рублей получили более 200 врачей. Симферопольский, Красногвардейский и Ленинский районы стали лидерами по количеству привлеченных специалистов по данной программе.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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