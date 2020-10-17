На популярном курорте Крыма предсказан конец туризма

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Эксперты предсказали конец туризма в Севастополе из-за ужесточения мер безопасности на фоне пандемии коронавируса.

Своим мнением они поделились с Ассоциацией туроператоров России (АТОР).

Как пояснили в АТОР, ограничительные меры на популярном курорте Крыма ввели после того, как ежедневный прирост по случаям заражения коронавирусом превысил 30 человек. В связи с этим губернатор Севастополя Михаил Развозжаев объявил о том, что отели и прочие объекты смогут размещать туристов только при наличии справки об отсутствии коронавируса.

Кроме того, в городе полностью запретили проведение экскурсий и на две недели приостановили деятельность театров, кинотеатров и других зрительных площадок.

Комментируя новые меры, опрошенные АТОР туроператоры заявили о том, что ожидают «быстрый спад» туристического потока в Севастополь. По их мнению, теперь россияне будут искать альтернативные направления отдыха в Крыму, поскольку спрос на курорты осенью остается высоким.

В случае, если ограничительные меры распространятся на весь полуостров, туристы «уйдут и оттуда», что приведет к росту спроса на отдых на Кубани, подытожили эксперты.

Ранее стало известно, что Крым 12 раз подряд побил рекорд по числу заразившихся коронавирусом. На полуострове был выявлен 171 случай инфицирования за сутки.

В тексте использованы материалы: lenta.ru

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