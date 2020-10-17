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Крымские спасатели просят не выходить в море в непогоду

18:27 суббота, 17 октября 2020
Крымские спасатели просят не выходить в море в непогоду

фото © Новости Крыма

В связи с резким ухудшением погодных условий в управлении МЧС Крыма просят рыбаков, моряков и любителей водных прогулок не выходить в море.

В ведомстве напомнили о соблюдении правил безопасности на воде.

«Главная обязанность судовладельца следить за изменениями погоды и в случае ухудшения условий отложить выход в море или своевременно укрыться в ближайшей бухте, обеспечивающей безопасность стоянки. К сожалению, иногда даже, несмотря на многочисленные предупреждения о штормовых условиях со стороны МЧС, многие отдыхающие и судовладельцы ими пренебрегают, подвергая себя, а иногда и окружающих смертельной опасности», – говорится в сообщении ведомства.

Спасатели также напомнили о запрете выхода судов в море при ограниченной видимости и недопустимости перегрузок на плавсредстве.

В Крыму объявили штормовое предупреждение на 17, 18 и 19 октября. С прохождением холодного атмосферного фронта ожидается резкое изменение погоды: дожди, местами очень сильные, грозы, усиление южного ветра с переходом на северо-западный.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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