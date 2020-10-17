Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму выявили 167 новых случаев коронавируса ● На популярном курорте Крыма предсказан конец туризма ● Власти нашли неожиданную причину роста заразившихся коронавирусом в Симферополе ● Люди с какой группой крови быстрее сдаются ковиду ● Крымские эксперты рассказали о повторном заражении коронавирусом
Карантин введен в исправительной колонии №1 Симферополя
Карантин введен в исправительной колонии №1 Симферополя, прекращены свидания осужденных с росдтвенниками.
Об этом сообщили в пресс-службе главного управления ФСИН по Крыму и Севастополю.
«В целях предупреждения распространения заболеваемости среди осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации в ФКУ ИК-1 ГУФСИН России по Республике Крым и Севастополю с 7 октября 2020 до особого указания вводятся режимно-ограничительные мероприятия (карантин). В учреждении прекращены длительные и краткосрочные свидания осужденных с родственниками, прием посылок и передач осужденным, за исключением медицинских», – говорится в сообщении.
Отмечается, что региональное управление ФСИН организовало круглосуточный мониторинг за эпидемической ситуацией в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС).
«Также во всех учреждениях УИС республики проводятся необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия. Соблюдается контроль за сотрудниками и осужденными с осмотром и термометрией. Запас противовирусных препаратов во всех учреждениях УИС имеется в достаточном количестве», – добавили в пресс-службе.
В Крыму с начала пандемии зарегистрировано 6673 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 3801 человек, из них 80 за последние сутки. Общее количество умерших с начала года составило 100 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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