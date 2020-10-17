Какой сегодня праздник 17 октября

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Сегодня, 17 октября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты (International Day for the Eradication of Poverty)

Фото www.un.org

В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН, приветствуя тот факт, что некоторые неправительственные организации по инициативе одной из них (Международного движения за оказание помощи бедствующим группам населения - «Четвертый мир», базирующегося во Франции) отмечают во многих государствах 17 октября Всемирный день борьбы за преодоление крайней бедности, объявила этот день Международным днем борьбы за ликвидацию бедности (резолюция 47/196 от 22 декабря).

Целью проведения этого дня является повышение осознания необходимости бороться за ликвидацию нищеты и лишений во всех странах - необходимости, которая приобрела первоочередное значение.

Собор Казанских святых

17 ок­тяб­ря Рус­ская Пра­во­слав­ная Цер­ковь со­вер­ша­ет па­мять всех угод­ни­ков Бо­жи­их в зем­ле Ка­зан­ской про­си­яв­ших – Со­бор Ка­зан­ских свя­тых. Этот празд­ник уста­нов­лен в 1984 го­ду по бла­го­сло­ве­нию свя­тей­ше­го пат­ри­ар­ха Мос­ков­ско­го и всея Ру­си Пи­ме­на и со­вер­ша­ет­ся в день об­ре­те­ния мо­щей свя­ти­те­лей Гу­рия и Вар­со­но­фия.

Ерофеев день (Ерофей Лешегон)

Народный праздник «Ерофеев день» отмечается 17 октября (по старому стилю - 4 октября). В православном календаре в этот день почитают священномученика Иерофея Афинского, епископа. Другие названия праздника: «Иерофей», «Ерофей», «Лешегон». По народному поверью, 17 октября леший сквозь землю проваливается. Расстается лесной хозяин со своим зеленым, успевшим уронить наземь почти всю листву, царством, ломает со злой досады встречные деревья.

Также сегодня, 17 октября, отмечают такие праздники:

- Международный день кредитных союзов (International Credit Union Day)

- Возвышенный день

- День посиделок при свечах

- Международный день «встряски» (International ShakeOut Day)

- Праздник замужних женщин (Karva Chauth) в Индии

- День очистки виртуального рабочего стола (National Clean Your Virtual Desktop Day) в США

- День пасты (National Pasta Day) в США

- День «Отплати другу» (National Pay Back a Friend Day) в США

- День крайностей (National Edge Day) в США

- День второго шанса, День Маллигана (National Mulligan Day) в США

- День чернокожих поэтов (Black Poetry Day) в США

- День лояльности в Аргентине

- День цифрового сообщества в Индии

- День памяти Дессалина на Гаити

Сегодня именины празднуют: Петр, Павел, Степан (Стефан), Гай, Элладий, Варсонофий, Евсевий, Иона, Фауст, Анисим, Домнина, Нектарий, Владимир, Пиор, Гурий, Херимон, Евдемон, Аммоний (Аммон), Виринея (Вероника), Давикт (Адавкт), Дамара, Ерофей (Иерофей), Каллисфения, Наполеон, Просдока (Проскудия).

Что происходило 17 октября в прошлые годы

1346 - шотландская армия терпит поражение в битве при Невиллс-Кроссе и Шотландия выбывает из Столетней войны.

1831 - Майкл Фарадей открывает физическое явлениеэлектромагнитную индукцию.

1888 - царский поезд императора Александра III терпит крушение под Харьковом, император и его семья осталась целой.

1896 - премьера пьесы А. Чехова «Чайка» завершается полным провалом, после чего он зарекся писать что-либо для сцены.

1897 - объявлено о постройке аэродинамической трубы русским физиком К. Э. Циолковским.

1933 - бежит в США Альберт Эйнштейн.

1959 - первые искусственные алмазы производит южноафриканская компания «Де Бирс».

1968 - с территории Чехословакии начался поэтапный вывод союзных войск.

1990 - в этот день была основана база данных IMDb (Internet Movie Database), крупнейшая на планете база данных и веб-сайт о кинематографе.

1996 - в Чечне избирается новый премьер-министрАслан Масхадов.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 17 октября. Какие праздники будут завтра?

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