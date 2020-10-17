Власть
Изъятые у «черных копателей» в Крыму награды времен войны возвращены потомкам награжденных
Изъятые пограничниками у «черных копателей» в Крыму награды времен Второй мировой войны возвращены потомкам бойцов Красной армии.
Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Крыму.
«При непосредственном участии сотрудников Пограничного управления ФСБ по Крыму номерные государственные награды за самоотверженность и отвагу, проявленные в годы войны, не только обнаружены и изъяты у злоумышленников, но и переданы истинным правообладателям – потомкам», – говорится в сообщении.
Пограничники изъяли медаль «За отвагу», ордена «Славы», «Отечественной войны» и «Красной звезды» в Ленинском районе во время рейдов по пресечению деятельности «черных копателей». Подлинность наград была подтверждена центральным архивом минобороны, были установлены фамилии награжденных.
Благодаря помощи военно-патриотического объединения «Крым-Поиск» удалось найти родственников погибших и передать им награды.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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