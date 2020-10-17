Изъятые у «черных копателей» в Крыму награды времен войны возвращены потомкам награжденных

Изъятые пограничниками у «черных копателей» в Крыму награды времен Второй мировой войны возвращены потомкам бойцов Красной армии.

Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Крыму.

«При непосредственном участии сотрудников Пограничного управления ФСБ по Крыму номерные государственные награды за самоотверженность и отвагу, проявленные в годы войны, не только обнаружены и изъяты у злоумышленников, но и переданы истинным правообладателям – потомкам», – говорится в сообщении.

Пограничники изъяли медаль «За отвагу», ордена «Славы», «Отечественной войны» и «Красной звезды» в Ленинском районе во время рейдов по пресечению деятельности «черных копателей». Подлинность наград была подтверждена центральным архивом минобороны, были установлены фамилии награжденных.

Благодаря помощи военно-патриотического объединения «Крым-Поиск» удалось найти родственников погибших и передать им награды.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Карантин введен в исправительной колонии №1 Симферополя. Карантин введен в исправительной колонии №1 Симферополя, прекращены свидания осужденных с росдтвенниками.

В Ялте задержали зачинщика драки в кафе. Полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжких телесных повреждений посетителю кафе.

В Севастополе проживает около двух тысяч неплательщиков алиментов. В Севастополе проживает около двух тысяч человек, которые уклоняются от уплаты алиментов по решению суда.

В Крыму будут ловить нарушителей на электросамокатах. На полуострове пройдет рейд.