Фигурант одесского «дела 2 мая» стал чиновником в Крыму

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Экс-начальник главного управления одесского областного управления МЧС Украины Владимир Боделан, занимавший эту должность во время трагедии 2 мая в местном Доме профсоюзов, стал заместителем главы Симферопольского района Крыма.

Владимир Боделан — сын бывшего мэра Одессы Руслана Боделана — родился в Одессе, работал генеральным директором коммунального предприятия «международный аэропорт Одесса». В 2010 году был назначен начальником главного управления государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

После трагических событий в местном Доме профсоюзов 2 мая 2014 года заявил, что большинство жертв погибли за считанные секунды не от дыма или угарного газа, а от неизвестных веществ.

Одновременно с этим активисты «Антимайдана» обвиняли чиновника в том, что он лично препятствовал работе пожарных экипажей у горящего Дома профсоюзов. Позже к похожим выводам пришла специальная комиссия Верховной рады. Чиновника отстранили от работы, завели на него уголовное дело по ч. 3 ст. 135 УК (оставление в опасности, которое привело к смерти или другим тяжелым последствиям) и объявили в розыск.

Он бежал из страны, получил российское гражданство и перебрался в Крым, где до недавнего времени работал начальником филиала федерального казенного учреждения «Центр стратегических исследований гражданской защиты МЧС РФ». Также, по некоторым данным, господин Боделан числился внештатным советником главы республики Сергея Аксенова.

«Дорогие друзья! Хочу поделиться с вами последними изменениями в своей жизни. С 5.10.2020 я назначен на должность заместителя главы администрации Симферопольского района. Хочу сказать огромное спасибо всему коллективу, с которым мне удалось потрудиться и подружиться в cовете министров Республики Крым! С вашей поддержкой посильна любая работа»,— написал чиновник на своей странице в Facebook.

В администрации Симферопольского района отказались комментировать кадровые решения.

Напомним, ранее в Крыму со скандалом был отправлен в отставку виц-мэр Ялты — гражданин Белоруссии Михаил Загорцев. Чиновник не успел проработать в новой должности и неделю, как был уволен по требованию местной общественности из-за его критических высказываний в адрес России.

В тексте использованы материалы: Коммерсант

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