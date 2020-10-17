Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Люди с какой группой крови быстрее сдаются ковиду ● Крымские эксперты рассказали о повторном заражении коронавирусом ● Таксистов в Крыму начали наказывать за отсутствие масок ● В музеях Севастополя отменяют экскурсии и массовые мероприятия ● В Севастополе побит антирекорд по зараженным коронавирусом за одни сутки
Еще один китайский коронавирус может угрожать человечеству
фото © Новости Крыма
Коронавирус с синдромом острой диареи свиней SADS-CoV может быть потенциально опасным и для людей.
К такому выводу пришли американские ученые, сообщает «Life.ru» со ссылкой на журнал PNAS.
По данным экспертов, вирус, обнаруженный в Китае в 2016 году, имеет внутренний потенциал к распространению между животными и людьми. Он может жить в клетках легких и кишечнике человека.
«В то время как внимание человечества обращено к COVID-19, альфа-коронавирусы могут оказаться столь же серьезной, если не большей проблемой для людей. В частности, «коронавирус диареи» может представлять опасность из-за способности передаваться между разными видами», - считают ученые.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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