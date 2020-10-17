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Акции «Массандры» и оптического завода в Феодосии продадут на торгах
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Совет министров Крыма установил способ приватизации шести предприятий региона, включая крупнейшее винодельческое предприятие республики – «ПАО «Массандра».
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале крымского правительства.
«Установить в отношении имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, на 2020 год… способ приватизации – аукцион», – говорится в документе.
Уставной капитал предприятия оценен в 3 млрд 575 млн рублей. Планируется выставить на аукцион 100% акций уставного капитала «Массандры».
Также на аукционе планируется приватизация 100% акция Феодосийского оптического завода общей стоимостью 51,9 млн рублей.
«Массандра» – одно из крупнейших предприятий на постсоветском пространстве по выращиванию винограда и производству высококачественных марочных виноградных вин и другой сельхозпродукции. В объединение входят девять заводов первичного и вторичного виноделия и три самостоятельных завода. Коллекция вин «Массандры» содержит порядка одного миллиона бутылок. В 1988 году она была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как величайшая сокровищница вин по своей многочисленности и уникальности. Возраст некоторых из них превышает 200 лет.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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