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Власть

Акции «Массандры» и оптического завода в Феодосии продадут на торгах

Акции «Массандры» и оптического завода в Феодосии продадут на торгах

фото © Pixabay

Совет министров Крыма установил способ приватизации шести предприятий региона, включая крупнейшее винодельческое предприятие республики – «ПАО «Массандра».

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале крымского правительства.

«Установить в отношении имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, на 2020 год… способ приватизации – аукцион», – говорится в документе.

Уставной капитал предприятия оценен в 3 млрд 575 млн рублей. Планируется выставить на аукцион 100% акций уставного капитала «Массандры».

Также на аукционе планируется приватизация 100% акция Феодосийского оптического завода общей стоимостью 51,9 млн рублей.

«Массандра» – одно из крупнейших предприятий на постсоветском пространстве по выращиванию винограда и производству высококачественных марочных виноградных вин и другой сельхозпродукции. В объединение входят девять заводов первичного и вторичного виноделия и три самостоятельных завода. Коллекция вин «Массандры» содержит порядка одного миллиона бутылок. В 1988 году она была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как величайшая сокровищница вин по своей многочисленности и уникальности. Возраст некоторых из них превышает 200 лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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