Застройка фисташковой рощи в Севастополе: судебное разбирательство могут начать заново

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Арбитражный суд Севастополя постановил привлечь «Севреестр» и Департамент по имущественным и земельным отношениям города (ДИЗО) к судебным разбирательствам о застройке краснокнижной фисташковой рощи в бухте Омега.

Из-за этого длящееся больше года судебное разбирательство могут начать заново.

Ходатайство о привлечении еще двух организаций в качестве третьих лиц подало правительство Севастополя. Его представители утверждают, что при переоформлении земельного участка по законодательству соседней России чиновники незаконно изменили его назначение – с «туристического обслуживания» на «многоэтажную жилую застройку». По словам представителей, изменять назначение земли может только лично глава Севастополя.

Фирма-застройщик «Декор» выступила на суде против привлечения дополнительных третьих лиц к судебному разбирательству. По мнению представителя фирмы аргументы о возможном ущемлении прав и интересов ДИЗО и «Севреестра» являются несостоятельными. Однако суд постановил привлечь данные организации к разбирательству в качестве третьих лиц.

На суде все были в масках, размещались на безопасном расстоянии.

Иск в суд подал Севприроднадзор в октябре 2019 года. Ведомство требует аннулировать разрешение на строительство и создать на месте рощи в бухте Омега заповедную территорию.

26 июня суд провел первое после карантина полноценное заседание. Застройщик ООО «Декор» в суде заявил о незаконности проведенных в мае во время карантина Севприроднадзором сбором подписей для общественного обсуждения. По словам представителей фирмы, «около 42% людей высказалось против создания охраняемой природной территории». Кроме того, застройщик раскритиковал комплексное заключение местных экологов об осмотре территории рощи. Представитель «Декора» процитировал заключение Никитского ботанического сада о нецелесообразности создания природоохранной территории на месте фисташковой рощи.

Ранее Департамент архитектуры и градостроительства Севастополя заявил, что признает в полном объеме претензии Севприроднадзора, разрешение на строительство в роще добровольно отзывает и считает недействительным. Однако суд продолжил заседания по требованию застройщика.

В 2019 году фирма из России по заказу правительства Севастополя выполнила комплексное обследование территории бухты Круглая (Омега). Севприроднадзор отказался принять работу из-за несоответствия техзаданию. В декабре 2019 года власти Севастополя создали свою комиссию из местных чиновников. В мае 2020 года на территории строительства снесли несколько деревьев фисташки. Жители вызвали полицию и Севприроднадзор. Правоохранители составили протокол.

«Специализированный застройщик «Декор»» собирается строить жилые дома на месте рощи фисташки туполистной. По генеральному плану Севастополя 2005 года на месте фисташковых зарослей обозначена зеленая зона. В 2016 году на территории рощи подготовили площадку под новое строительство. Местные жители требуют сохранить остатки фисташковой рощи как природоохранный объект.

В августе сообщалось, что в краснокнижной фисташковой роще бухты Круглая (Омега) в Севастополе устроили свалку, а под деревьями паркуют автомобили.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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