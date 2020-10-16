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Власть

Власти Крыма оценили ущерб от поимки трех краснокнижных соколов в 3,7 миллиона рублей

17:33 пятница, 16 октября 2020

Госинспекторами Минприроды Крыма рассчитан размер вреда, причиненного птицам семейства Соколиных «Балобан».

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Напомним, что в июне 2020 года госинспекторами Минприроды Крыма совместно с Сакской межрайонной прокуратурой Республики Крым установлен факт незаконной добычи и содержания физическим лицом трех диких птиц семейства Соколиных (Балобан). Дикие хищные птицы сокол (Балобан) были изъяты и переданы в специализированное учреждение Крыма на ответственное хранение.

Государственными инспекторами Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым рассчитан размер вреда, причиненного птицам семейства Соколиных «Балобан» при незаконном добывании объектов животного мира занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Крым, который составил 3 720 362,64 рублей.

В настоящее время по данному факту МО МВД России «Сакский» возбуждено уголовное дело и проводится расследование по части 1 статьи 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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