Власть
В Ялте решили проводить много рейдов по пресечению несанкционированной торговли
Сотрудники департамента муниципального контроля Ялты продолжают рейды по пресечению несанкционированной торговли.
Как подчеркнул заместитель главы администрации города Станислав Шапортов, проверки проводятся ежедневно на регулярной основе.
«Традиционно мониторинг ведется в центральной части города – в районе улиц Киевской, Московской, в сквере «Юбилейный», подземном переходе у бывшего кинотеатра «Спартак», а также на территории, примыкающей к Массандровскому пляжу», – уточнил он.
По информации Шапортова, очередной рейд, с участием сотрудников департамента муниципального контроля и МУП «Объединенная управляющая компания» начался возле подземного пешеходного перехода у Овощного рынка, где на тротуаре традиционно ведется несанкционированная торговля.
Со своей стороны заместитель начальника отдела контроля в сфере благоустройства департамента муниципального контроля Геворг Бабаян обратил внимание, что при появлении проверяющих большинство продавцов оперативно собрали товар и покинули места торговли. «Тем не менее, был зафиксирован факт несанкционированной продажи овощей и фруктов из багажника автомобиля, а на продавца, который признал свою вину, составлен протокол», – сообщил он.
Там же, у пешеходного перехода, по словам представителя департамента муниципального контроля, был изъят и перемещен на ответственное хранение в МУП «ОУК» брошенный в спешке товар – плоды маклюры и торговое оборудование. «Это имущество будет находиться на ответственном хранении до оплаты штрафа, который составляет от 2 до 5 тысяч рублей. Если этого не произойдет, то решение будет принимать админкомиссия, после чего данное имущество может быть передано в распоряжение Росимущества», – пояснил Бабаян.
Он также отметил, что на улице Киевской от Овощного рынка до площади Советской незаконных точек проверяющие не обнаружили, зато на улице Московской у магазина «Черноморец» традиционно велась незаконная торговля цветами. «Как и в случае с Овощным рынком, часть продавцов покинули место несанкционированной торговли, однако бросили товар, который отправился на ответственное хранение в МУП «Объединенная управляющая компания», – рассказал представитель департамента мунконтроля. Он добавил, что кроме этого у входа в подземный переход была пресечена торговля виноградом. Причем ранее его продавец уже попадал в поле зрения проверяющих, в частности, около полутора месяцев назад он торговал на входе в Массандровский пляж – тогда на склады МУП «ОУК» были перемещены свыше 30 пакетов с виноградом, сообщил Бабаян.
Он добавил, что всего по итогам рейда было составлено четыре протокола, и выразил благодарность представителям казачества, которые также участвуют в мониторинге, обеспечивая общественный порядок.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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